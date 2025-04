Rari Nantes Savona. La tifoseria biancorossa chiama il pienone alla Zanelli: "Con Brescia gara importantissima, ritrovate l'Orgoglio Savonese"

Ottenere il miglior piazzamento possibile al termine della regular season rappresenta la chiave adatta per approcciarsi ai prossimi playoff scudetto.

Conquistare il secondo posto in graduatoria sarebbe infatti di fondamentale importanza per la Rari Nantes Savona: un obiettivo che potrà essere alimentato a patto di ottenere i tre punti nella partita di sabato pomeriggio (ore 15:00) contro Brescia.

Il sostegno della Zanelli sarà fondamentale per spingere la squadra di Angelini alla vittoria, ecco perchè la tifoseria organizzata biancorossa ha voluto rivolgere un appello a tutta la cittadinanza e agli sportivi savonesi:

"Sabato 5 aprile prossimo venturo, la Rari Nantes Savona si giocherà in casa propria una importante fetta di stagione.

Sarà infatti di scena la partita contro il Brescia, attualmente seconda forza del Campionato di serie A1, ma con situazione in divenire, a seconda di come andranno le prossime due partite, che saranno per loro le due partite più difficili della stagione, in quanto incontreranno prima noi, in casa nostra, e la successiva ed ultima partita di regular season, il Recco capolista del torneo, in casa loro a Brescia.

C'è quindi la grande possibilità di terminare la regular season in seconda posizione, superando di un punto lo stesso Brescia, azione che ci permetterebbe, in fase playoff scudetto, di affrontare le semifinali, contro lo stesso Brescia, in posizione di vantaggio, giocando la prima gara, e l'eventuale terza e decisiva sfida, nel nostro impianto di casa.

È quindi di fondamentale importanza che la presenza di tifosi sugli spalti, nonché la spinta degli stessi per sostenere i ragazzi in acqua, sia sabato pomeriggio il più possibile rilevante.

L'invito è quindi quello di presentarsi, sabato pomeriggio, alla piscina di corso Colombo, e di sostenere la squadra.

Questa non è una finale, ma è una partita importantissima, per poi poter raggiungere nuovamente la finale.

Vi si invita a ritrovare il vostro Orgoglio Savonese, che so bene che sapete tirar fuori, nei momenti che contano.

Questo è un momento che conta.

Coraggio concittadini, non esitate a farvi avanti.

Massimiliano Govone

Responsabile del tifo organizzato della

Rari Nantes Savona".