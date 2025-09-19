Calcio. Il varazzino Damonte decisivo contro la Spagna, è suo il gol vittoria per l'Italia nel 2-1 di Las Rozas (VIDEO)

Si è concluso nel migliore dei modi per l'Italia il doppio impegno a Las Rozas per l’Italia Under 16 e per il difensore varazzino Lorenzo Damonte, autore della rete che ha fissato il risultato sul 2-1 contro i pari età della Spagna.

Il classe 2010 del Genoa, schierato titolare nella prima amichevole e inizialmente in panchina, è entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Berthé. Proprio lui, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha trovato in mischia la zampata vincente che ha consegnato la vittoria agli Azzurrini guidati da mister Pasqual.

L’Italia era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Egharevba, ma la Spagna aveva subito reagito trovando il pari con Gorka Buil Dominguez. Poi il sigillo di Damonte ha deciso la sfida, regalando un successo prestigioso ai giovani azzurri in territorio iberico.

Un altro importante passo avanti anche in ambito internazionale per il giocatore del Genoa, dopo la recente partecipazione al Torneo delle Nazioni.