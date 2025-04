Rari Nantes Savona. Poker di convocazioni azzurre con Nicosia, Bruni, Patchaliev e Guidi

Il commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna, ha diramato le convocazioni per il collegiale che si svolgerà dal 5 all’11 aprile presso il Centro Federale della piscina Scandone di Napoli. Sono 22 gli atleti azzurri chiamati a partecipare al raduno.

Durante la prima parte del collegiale, fino all’8 aprile, la Nazionale italiana svolgerà una serie di allenamenti congiunti con la forte rappresentativa dell’Ungheria, guidata da Zsolt Varga, in preparazione della Super Final di World Cup, in programma a Podgorica (Montenegro) dall’11 al 13 aprile. Conclusa questa fase, il gruppo proseguirà il lavoro in solitaria con lo staff tecnico della Nazionale fino all’11 aprile. +Gli ungheresi torneranno poi a Napoli per disputare una sfida amichevole ufficiale contro l’Italia il 9 giugno, sempre alla Scandone.

Quattro i giocatori della Rari Nantes Savona convocati: oltre a i veterani Gianmarco Nicosia e Lorenzo Bruni, Campagna ha convocato anche Andrea Patchaliev e Mario Guidi. Unica nota negativa l’assenza, causa infortunio, del mancino Luca Damonte, altro pilastro biancorosso e presenza abituale tra i convocati.



Ecco l’elenco completo dei prescelti per il raduno di Napoli:

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza (Brescia)

Alessandro Velotto (Marsiglia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco Cassia (Ortigia), Andrea Mladossich (Trieste)

Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco)

Lorenzo Bruni, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev (BPER Savona)

Francesco De Michelis (Novi Beograd)

Federico Panerai (Iren Quinto), Andrea Condemi (De Akker)