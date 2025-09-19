Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il primo ottobre l'andata del derby tra Pietra e Loano, tutti gli accoppiamenti

Prosegue il cammino della Coppa Italia di Eccellenza, con la definizione del programma dei quarti di finale per la stagione sportiva 2025/2026.

Ieri il Comitato Regionale Liguria ha pubblicato il quadrro degli accoppiamenti, con le gare di andata e ritorno che si disputeranno rispettivamente il primo e il 15 di ottobre.

Le uniche due formazioni savonesi ancora in pista, il Pietra Ligure e la San Francesco Loano, si scontreranno nel derby. Prima sfida al "Devincenzi", dopo due settimane il ritorno all'"Ellena".

Gli altri accoppiamenti vedranno la Fezzanese sfidare l'Arenzano, mentre la Voltrese riceverà il Molassana. Ultima gara del tabellone Campomorone - Rivasamba, con il sorteggio a stabilire il primo round tra le mura dei genovesi.