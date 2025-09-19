Vela. Oltre 60 partecipanti attesi a Finale per il Trofeo “Memorial Gianni Pavarino”

Il Circolo Nautico del Finale – Associazione Sportiva Dilettantistica organizzerà, come gli anni precedenti, nei giorni 11 e 12 ottobre 2025 una regata velica valida per le qualificazioni all’Italia CUP per la classe olimpica ILCA (ex classe Laser), il Trofeo “Memorial Gianni Pavarino”. La regata sarà svolta nello specchio acqueo antistante Finale Ligure e, per la parte a terra, nel Porto di Finale. Sono previsti circa 60 partecipanti, divisi in 2 o 3 flotte, a seconda del numero di concorrenti, e una giuria di 8 componenti, più numerose persone di supporto. Gli eventi collaterali, quali il rinfresco per concorrenti, giudici e personale, saranno affidati alla A.S.P. Compagnia di San Pietro, sempre con sede a Finale Ligure. Gli spazi a terra verranno forniti da Servizi di Riviera S.p.A., che gestisce il Porto. La premiazione si terrà, sempre in Porto, al termine della seconda giornata, intorno alle 17:30, dipendentemente dal meteo e dal numero di prove svolte durante la giornata.