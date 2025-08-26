Ju Jitsu. Il Waza Savona non tradisce a Zara,ottimi risultati per Alice Carini e Giada Boccardo

Tre piazzamenti di rilievo hanno illuminato la spedizione della Waza Savona alla World Cup di ju jitsu, andata in scena a Zara, in Croazia. La società, ha potuto festeggiare un oro, un bronzo e un quinto posto, frutto di prove di carattere e determinazione.

Il trionfo porta la firma di Alice Carini, che nella categoria Under 14 -52 kg si è imposta con autorità fino a salire sul gradino più alto del podio. A completare il bilancio positivo è arrivata la medaglia di bronzo conquistata da Giada Boccardo nella classe Under 16 -57 kg, capace di superare turni difficili e garantirsi un posto sul podio.

Sfiora la medaglia invece Livio Baccino, protagonista di una bella prestazione nella categoria Under 14 -40 kg, chiusa con un incoraggiante quinto posto.