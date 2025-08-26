Lavori in corso anche a Camporosso: dopo 35 anni di attesa iniziano i lavori allo 'Zaccari' (Foto e video)

Al via i lavori di riqualificazione della pista di atletica al campo Zaccari a Camporosso. Con una cerimonia ufficiale, avvenuta questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della Croce Azzurra Misericordia e delle associazioni sportive, è iniziato, dopo 35 anni di attesa, il cantiere che interesserà il complesso sportivo da oggi al 31 dicembre, salvo imprevisti.

Per il raggiungimento di tale risultato è stata fondamentale la sinergia tra i quattro Comuni che gestiscono la struttura:che è il capofila,che si sono occupati della progettazione.commenta il sindaco di Vallecrosia

"Questo è l'unico impianto di atletica leggera dell'estremo ponente ligure per cui è una risorsa assolutamente fondamentale per tutti coloro che usufruiscono di questo impianto" - sottolinea il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "E' un bene che ci sia finalmente quest'opera a eliminare una problematica esistente da tempo".

"L’area sportiva di Vallecrosia, condivisa con i comuni di Camporosso, Ventimiglia e Bordighera, è stata recuperata e valorizzata grazie alla collaborazione tra amministrazioni locali e associazioni del territorio. Dal 2021, attraverso la convenzione con le Misericordie – Croce Azzurra, è stato garantito il presidio e la manutenzione, permettendo anche di attivare il primo punto di atterraggio notturno per l’elisoccorso del Ponente ligure" - afferma il consigliere comunale a Bordighera e consigliere regionale Walter Sorriento - "Per un breve periodo ho seguito il progetto come assessore allo Sport di Bordighera mentre ora lo sto seguendo come consigliere regionale. Con il Fondo strategico regionale sono già stati stanziati 600mila euro per la realizzazione della pista di atletica e dei principali interventi. È prevista, inoltre, la richiesta di ulteriori risorse per completare l’impianto, così da renderlo pienamente fruibile a cittadini e associazioni sportive. Il percorso avviato dimostra come la collaborazione tra enti locali, Regione e realtà associative possa tradursi in risultati concreti per la comunità. L’impegno è di proseguire su questa strada, affinché l’impianto diventi un punto di riferimento sportivo e sanitario per tutto il Ponente ligure".

"Ventimiglia riconosce il valore di questo campo" - mette in risalto l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro - "Un valore non solamente sportivo ma anche sociale. Essendo l'unico anello di atletica a disposizione consente all'Atletica Ventimiglia di allenarsi e partecipare a gare portando così il nome di Ventimiglia a livello provinciale, regionale e nazionale. E' un progetto che è stato già voluto dai precedenti assessori allo Sport all'interno del comune di Ventimiglia. E' anche una pista di atterraggio molto importante per il primo soccorso. Inoltre, è un'occasione per far capire quanto sia importante la sinergia tra i comuni, a volte anche deficitari, e organi sovracomunali per poter raggiungere simili traguardi".

Un traguardo raggiunto grazie al sostegno della Regione Liguria. "L'intento era quello di portare una struttura e un intervento che desse dignità a un campo utilizzato da tantissime associazioni del territorio" - dichiara il consigliere regionale Veronica Russo - "Ci tengo a ringraziare le quattro amministrazioni: Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia perché si sono adoperate a creare quelle che erano le progettualità e insieme siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo. Il lavoro delle amministrazioni era quello di redigere il progetto mentre il lavoro di noi consiglieri regionali era quello di adoperarsi in qualsiasi maniera per portare un contributo fattivo economico che consentisse l'intervento. Lavorerò per ottenere un secondo lotto di finanziamento".

"Oggi c'è da festeggiare perché sono anni che ci portiamo dietro una serie di problemi e che questo impianto si perdesse e non fosse più al centro di una ristrutturazione" - aggiunge Enrico Ioculano, che seguì l'iter sia come sindaco di Ventimiglia sia come consigliere regionale - "In Regione abbiamo lavorato in modo sinergico affinché arrivassero questi finanziamenti e finalmente sono arrivati. Il campo Zaccari coinvolge tante realtà sportive appartenenti alle diverse città che gestiscono la struttura ma anche ragazzi e ragazze che provengono dall'entroterra".

"Nel mio doppio ruolo di consigliere regionale e di ex sindaco di Vallecrosia, insieme ai sindaci Gibelli, Ingenito e Di Muro ci siamo davvero impegnati in questi anni per raggiungere questo risultato" - ricorda il consigliere regionale Armando Biasi - "Quando siamo subentrati sette anni fa non c'era l'agibilità per le tribune, non c'erano attività di manutenzione e lo stabile era completamente abbandonato. Con un accordo fatto con le Misericordie è diventato un presidio sanitario, dove atterrano anche gli elicotteri. Abbiamo, inoltre, riqualificato anche gli spogliatoi. Poi ci siamo impegnati affinché si trovasse il primo lotto funzionale per riqualificare il campo Zaccari, perciò, per noi oggi è una giornata di festa".

Il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, infine, ha consegnato un pezzo della pista di atletica 'vecchia', come ricordo, all'Atletica Vallecrosia, all'Atletica Bordighera e all'Atletica Ventimiglia che utilizzano abitualmente la struttura sportiva per allenarsi. Un gesto molto apprezzato dalle associazioni sportive e da Simona Monterosso della Fidal provinciale di Imperia, presente durante la cerimonia di inizio dei lavori, che ha ringraziato le amministrazioni comunali e la Regione Liguria per l'importante traguardo raggiunto e tanto atteso dagli atleti.