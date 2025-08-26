Calcio, San Francesco Loano. Damiano Burastero spicca il volo, ufficiale il passaggio alla Virtus Entella

Il nome della famiglia Burastero è evidentemente legato a doppio fino con il mondo del calcio loanese e con la San Francesco Loano.

Ecco perchè la società rossoblu ha annunciato con particolare emozione il passaggio del giovane portiere Damiano alla Virtus Entella.

L'estremo difensore ha compiuto tutta la trafila all'interno del vivaio loanese, prima del trasferimento nello scorso campionato al Vado.



L'annuncio:

Con grande emozione la S.F. Loano annuncia che Damiano Burastero ha firmato oggi con la Virtus Entella!

Da quando è nato ha sempre vestito con orgoglio i colori della nostra S.F. Loano, crescendo con noi dentro e fuori dal campo. Solo nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Vado, che ringraziamo di cuore per il supporto e per aver contribuito alla crescita del ragazzo

Un grazie speciale va anche a Lorenzo Ceccarini, suo primo mister e preparatore dei portieri, che lo ha fatto innamorare di questo ruolo così unico e importante

Tutta la famiglia S.F. Loano ti augura il meglio per questa nuova avventura, orgogliosi di averti visto crescere con no