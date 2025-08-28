Benessere e salute: aprire un'attività che unisce passione e redditività

Dovrebbe essere una pratica quotidiana, ma siamo sempre più concentrati nella vita quotidiana e ai mille impegni che ci dimentichiamo di noi stessi. Ecco che quindi, quando ci si ferma e ci si ricorda che il nostro corpo e la nostra mente ha prima di tutto bisogno di noi, questo gesto diventa quasi come un premio, un lusso che ci concediamo solo perché abbiamo corso troppo.

Ecco quindi l’importanza di offrire attività che si occupano di salute e benessere, come ad esempio Spa, centri massaggi, estetisti, centri medici, operatori di medicina alternativa, erboristerie e negozi di prodotti naturali, negozi di cosmesi e molto altro. Se poi chi si occupa di offrire questi servizi lo fa con passione, ecco allora che il cliente percepisce quell’esperienza come un arricchimento personale e molto probabilmente sarà più propenso a concedersi questo lusso più spesso.

Sebbene venga percepito come un lusso, prendersi cura di sé stessi è essenziale e anche chi si dimentica di questa verità prima o poi si ritrova a farci i conti e a doversi rivolgere ad uno o più operatori del benessere. Ecco perché si tratta di un mercato redditizio e investirci è senz’altro una mossa vincente.

Benessere e salute: perché scegliere il Franchising

Quando si parla di salute e benessere è importante mostrare al cliente professionalità, comodità, servizi strutturati in base alle sue esigenze e ai suoi bisogni e precisione. Non sempre è possibile dare ai clienti la giusta professionalità specialmente se l’attività viene costruita da zero.

Nelle prime fasi di apertura è il momento in cui, come in tutto, ci si assesta, si capisce come gestire l’azienda e come fornire al meglio i propri servizi. È un po’ come se in questa fase i clienti fossero delle cavie, e la loro risposta è essenziale per costruire un Know How appropriato e vincente. Il rischio, tuttavia, è che i primi clienti non comprendano le difficoltà nel gestire un’attività nei primi mesi di apertura e che al primo errore decidano di non darti una seconda opportunità. Non solo, sconsiglieranno anche ai loro amici e conoscenti di affidarsi a te.

Tutto questo non succede se decidi di affidarti ad un franchisor. Con i franchising, infatti, non sarai alle prese con l’apertura di un’attività da zero, ma ti ritroverai ad aprire un’azienda che sarà già consolidata e affermata fin dal giorno dell’inaugurazione. Ecco qui alcuni passaggi fondamentali da seguire dall’idea all’apertura del franchising.

Analisi del mercato e scelta del franchisor: Valuta il settore di interesse (ristorazione, servizi, vendita al dettaglio, ecc.) e confronta le proposte dei vari franchisor. Richiedi e analizza il precontratto e il business plan. Ricezione dell'informativa precontrattuale: Come previsto dalla Legge n. 129/2004 (Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale), il franchisor è tenuto a fornire all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della firma del contratto, una dettagliata informativa precontrattuale che includa: Dati dell’azienda Bilanci degli ultimi tre anni Elenco dei franchisee attivi e cessati Descrizione del know-how e dei diritti concessi. Firma del contratto di franchising: Il contratto deve contenere gli elementi obbligatori previsti dalla Legge 129/2004, tra cui: durata, condizioni di rinnovo, modalità di utilizzo del marchio, obblighi di formazione, supporto fornito dal franchisor, condizioni economiche (fee d’ingresso, royalties, ecc.). Adempimenti burocratici: Apertura della Partita IVA, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, comunicazione di inizio attività tramite ComUnica, eventuali autorizzazioni specifiche a seconda del settore (es. ASL, HACCP, licenza commerciale, ecc.). Formazione e apertura: Il franchisor in genere fornisce una fase di formazione iniziale e assistenza nell'allestimento del punto vendita secondo standard di rete.

Dopo la formazione e la preparazione, si può procedere con l’inaugurazione ufficiale.

Affidandoti al franchisor avrai la possibilità di offrire fin dai primi mesi professionalità e affidabilità ai tuoi clienti fin dai primi mesi, grazie al Know How fornito dal franchisor stesso e al loro continuo supporto.

Scegliendo di aprire un negozio in franchising sei sicuro di non sbagliare e non rischi che i clienti scappino dalla tua attività alla prima occasione, ma anzi, fornirai loro un servizio solido, di qualità e in linea con le loro esigenze.

Le attività in franchising che possono essere aperte sono numerose, da palestre, spa, negozi di articoli sportivi, centri di massaggi, estetisti, cliniche private e centri diagnostici. Non solo, del settore benessere fanno parte anche consulenti di sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest’ultima figura è particolarmente richiesta, basti pensare che 79% delle aziende promuove la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e proprio per questo motivo potrebbe rivelarsi un’ottima opportunità di investimento.

Perché investire nel settore di benessere e salute

Sebbene prendersi cura di sé e della propria salute sia diventato un lusso, si tratta comunque di una tematica molto sentita poiché essenziale per stare bene e per vivere. Inoltre, sempre più realtà promuovono e sensibilizzano in materia di salute e benessere.

Basti pensare a quante persone ogni giorno scelgono di praticare uno sport o far parte di associazioni sportive. Aprire quindi un’attività di articoli sportivi, una palestra, un campo da calcio aperto al noleggio può essere un buon investimento che diventerà sul lungo termine redditizio.

Ad attrarre le persone, tuttavia, non è semplicemente lo sport in sé, ma tutto quel che sta dietro, ovvero al benessere fisico e mentale che ne ottiene lo sportivo dal praticarlo, lo stare insieme agli amici o ai compagni di squadra o molto più semplicemente distrarsi dalla vita di tutti i giorni.

Ma lo sport non è l’unica tematica di interesse, anche palestre o sale corsi sono sempre più apprezzate. E come qualsiasi altra attività, la scelta di aprire una palestra in franchising offrirà sicuramente innumerevoli vantaggi.

A centri sportivi e palestre si aggiungono centri di medicina privata che si stanno diffondendo sempre di più. Complice di ciò è la sensibilizzazione che le istituzioni e gli enti pubblici fanno ogni giorno in materia di salute. La Liguria in primis è molto attenta alle tematiche di salute e benessere e alla loro promozione.

