Danza | L’omaggio dell’Accademia di Savona a Yoko Morishita, icona mondiale

La leggenda vivente della danza internazionale Yoko Morishita è oggi l'étoile in attività più anziana al mondo, a 77 anni. Questo traguardo è attualmente celebrato nel mondo intero.

Una dimostrazione che sul palcoscenico personalità, talento e fama non hanno età.

“Yoko Morishita non è solo la più grande étoile internazionale del Giappone - racconta la direttrice dell'Accademia di danza di Savona Joëlle Heidl - è anche un'amica di famiglia e un pezzo di storia che lega direttamente la nostra Accademia, al panorama internazionale.

Perfezionatasi già a carriera avanzata con la nostra Maestra Marika Besobrasova, Yoko è rimasta per due anni in Accademia di Monte-Carlo, condividendo studio e percorso artistico”.





Il legame con Savona e il Teatro Chiabrera

L'Accademia di Savona è stata parte di questo pezzo di storia. La fondatrice Joëlle Heidl l'ha infatti invitata per ben due volte a danzare nei Gala dell'Accademia di Savona, dando così l'opportunità alla città di Savona di accogliere questa immensa personalità della danza mondiale sul palco del Teatro Chiabrera.





Il ricordo dell'étoile Lorena Baricalla

"Quando ho danzato a Tokyo per tre settimane i primi ruoli con la compagnia dei Balletti di Monte-Carlo – racconta l'étoile Lorena Baricalla – Yoko Morishita con estrema gentilezza, insieme al primo ballerino Tetsutaro Shimizu, suo marito, mi ha fatto trovare regali di benvenuto in camera come segno di accoglienza. Un gesto di grande eleganza e umanità che non dimenticherò."

È con grande sentimento ed orgoglio che condividiamo questa notizia, di cui tutta la comunità beneficia, proprio in occasione della riapertura dell’Accademia per il nuovo Anno di Studio dal 1 settembre.

L'Accademia di Savona, in 54 anni di attività, ha segnato la vita culturale della città e della Liguria.