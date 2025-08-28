Serie D, l’Imperia anticipa l’esordio: sabato 6 settembre ritorno al Riboli per la gara contro il Varese

L'Imperia esordirà in anticipo nel girone A del Campionato di Serie D, sabato 6 settembre a Lavagna contro il Varese.

Si torna nel levante genovese, dunque, per l'indisponibilità del 'Ciccione' che ha già costretto i nerazzurri a giocare al 'Riboli' la partita di Coppa contro il Celle Varazze. Si giocherà sabato alle 16, perchè Lavagna, così come altri campi più vicini, erano tutti indisponibili nel pomeriggio di domenica, quando anche le altre compagini di D cominceranno il loro campionato.

Logisticamente è andata ancora bene sia a squadra che a tifosi, contando che nelle ultime ore era emersa l'ipotesi 'Moccagatta' di Alessandria che sarebbe stata una trasferta più per l'Imperia che per il Varese.

Stasera alle 20, intanto, è in programma un'amichevole per la squadra di Riolfo contro la Golfodianese al 'Marengo' di Diano Marina, ultimo test prima di iniziare a fare sul serio