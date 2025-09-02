Nuovi impianti sportivi per i piccoli Comuni: pubblicato l’avviso per le manifestazioni di interesse

È stato pubblicato l’avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione, con procedura a sportello, di proposte di intervento volte al recupero delle aree urbane e all’inclusione sociale attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi indoor o di locali a servizio di strutture sportive già esistenti.

Alla selezione potranno partecipare esclusivamente i Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 12.393.407,62 euro, con possibilità di incremento nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse. Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 1,4 milioni di euro.

Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, criterio che stabilirà la priorità nell’assegnazione dei fondi. Gli interventi dovranno essere completati e rendicontati entro e non oltre il 30 giugno 2026. Inoltre, il 40% delle risorse sarà destinato prioritariamente ai progetti localizzati nel Mezzogiorno, in linea con l’obiettivo di rafforzare l’offerta sportiva nelle aree più svantaggiate del Paese.

Per poter partecipare, i Comuni dovranno presentare almeno un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), completo di rapporto finale di verifica e approvazione, redatto secondo quanto stabilito dall’art. 4 dell’allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.

Le candidature, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere caricate sulla piattaforma del Dipartimento per lo Sport avvisibandi.sport.governo.it a partire dalle ore 12 del 15 settembre 2025 ed entro le ore 24 del 15 ottobre 2025.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Questa misura rientra nell’Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale del PNRR e mira alla realizzazione di nuovi impianti sportivi nei Comuni fino a 10mila abitanti con particolare attenzione al Mezzogiorno. Parliamo spesso di quanto sia fondamentale offrire luoghi di sport moderni e accessibili e questo Governo sta dimostrando con i fatti l’impegno per garantire lo sport per tutti. Questi 12 milioni si vanno ad aggiungere a quanto già fatto quest’anno con i 110 milioni dell’Avviso Sport e Periferie, i 31,8 milioni per Sport Illumina e i 14 milioni per Bici in Comune. Tutti questi progetti rientrano in una visione strategica più ampia, interpretando lo spirito dell’articolo 33 della nostra Costituzione, mettendo lo sport, difesa immunitaria sociale, al centro della vita delle comunità”.