Vele d’Epoca di Imperia, prima giornata di regate: esordio con vento sostenuto

Il primo giorno di regate alle Vele d’Epoca di Imperia si è aperto sotto il segno di condizioni tanto spettacolari quanto impegnative: vento di levante tra i 17 e i 22 nodi, mare formato e un’attesa iniziale per consentire all’aria di stabilizzarsi. Una volta dato il via, lo spettacolo in mare non è mancato.

Gli 8 Metri Stazza Internazionale sono stati i primi a partire, impegnati su un percorso a bastone, seguiti a distanza di circa venti minuti dalla flotta dei Classici, chiamata a coprire un tracciato costiero di circa 11 miglia.

Tra gli 8 Metri, giornata di grande intensità per Aria di Serena Galvani, con Pietro D’Alì al timone e Fabio Montefusco a bordo. “Siamo molto soddisfatti della nostra prestazione odierna” — ha raccontato Montefusco —. “Prima della partenza, con il vento in rinforzo, abbiamo optato per il fiocco piccolo rispetto ai nostri avversari. La barca è rimasta più maneggevole, veloce e questo ci ha permesso di restare sempre nelle posizioni di testa”. La scelta si è rivelata vincente: Aria ha chiuso con due secondi posti in tempo reale. Dopo le prime due prove, con tre barche a pari punti (4), la leadership provvisoria spetta a Vision di Paolo Manzoni (parziali 3-1).

La flotta maggiore, impegnata sul percorso costiero, ha completato le 11 miglia in circa un’ora e quaranta minuti per i più rapidi. Nella classifica assoluta provvisoria, che raggruppa tutte le categorie in gara (Big Boat, Classici, Classici IOR, Epoca Aurici, Cruiser, Epoca Marconi, Swan Classic), al comando c’è Crivizza di Ariella Cattai e Gigi Rolandi, prima anche tra i Classici.

Con altri tre giorni di regate davanti, è ancora presto per fare pronostici. Per domani sono attese condizioni più miti, con vento da Sud-Est tra i 10 e i 15 nodi. Il segnale di avviso è previsto alle 11.30 per tutte le classi. Intanto, a terra, il villaggio di Calata Anselmi si conferma cuore pulsante della manifestazione, animato da appassionati, curiosi e visitatori che celebrano insieme il fascino intramontabile della vela d’epoca.