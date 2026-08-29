Imperia | Al via il Mondiale dei 12 Metri, gli scafi che hanno scritto la storia della Coppa America

Non è assolutamente una settimana normale, quella che ieri pomeriggio ha tenuto a battesimo il sindaco Claudio Scajola. Se, come è ovvia tradizione, tocca alprimo cittadino tagliare il nastro inaugurale della Sailing Week 2026, non era normale che desse il via alle regate che, oggi, rinnovano l’età d’oro della Coppa America con il Campionato Mondiale dei 12 metri stazza internazionale, proprio gli scafi che hanno scritto la storia della ʽvecchia broccaʼ.

Un evento che, oltre a ricordare gli anni del secolo scorso dal ’56 all’87 che videro la partecipazione italiana con Azzurra, è stato organizzato anche per festeggiare la 40ma edizione del Raduno di Vele d’Epoca nato nel 1986 e all’esordio il prossimo 2 settembre.

E a rimarcare il profondo significato e la valenza di questa settimana da considerare storica per imperia, al fianco del sindaco nel momento cruciale del taglio, ci sono Biagio Parlatore, presidente dell’Assonautica, l’ammiraglio Massimiliano Nannini in rappresentanza di Regione Liguria e Cris Winter, presidente dell’International 12 metre Association. Prima di questa obbligatoria procedura, è stato il sindaco a iniziare le dichiarazioni ufficiali.

“Oggi si apre un evento diverso, – ha spiegato sinteticamente Scajola – una pagina di storia della vela con tanti equipaggi che nobilitano la nostra città”. Non è stato l’unica voce a ribadire una settimana che rimarrà negli annali della storia locale. “Siamo soddisfatti di essere riusciti a organizzare un evento di questo livello – ha ribadito Biagio Parlatore –. Questo vale per il Mondiale dei 12 metri e per il Raduno con cui abbiamo un rapporto che tocca il nostro cuore”.

La serata, in effetti, ha roccato il suo apice con la sfilata degli equipaggi in regata sui 12 metri, ogni gruppo preceduta della bandiera del proprio paese. Di seguito sono apparsi, quindi, i francesi di French Kiss, quelli di France, poi gli italiani di Kookaburra III, di Kokaburra II di Patrizio Bertelli e di Kz5, portacolori dello Yacht Club Italiano di Genova. i neozelandesi di Kiwi Magic e gli australiani di South Australia.

E, vento permettendo, oggi le sfide tra grandi nomi della vela mondiale si ripeteranno: basti pensare che al timone di Kookaburra II c’è Torben Grael, cinque medaglie olimpiche di vela.