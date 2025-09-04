 / Altri sport

Triathlon. Il Doria Nuoto Loano è vicecampione italiano giovanile, ottimi risultati anche in Coppa delle Regioni

Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Doria Nuoto Loano, impegnato dal 4 al 6 luglio nei Campionati nazionali giovanili di triathlon a Lovadina di Spresiano. La squadra loanese ha conquistato il titolo di vicecampione italiano nella gara a squadre Youth, grazie alle prove convincenti di Tosca Pelle, Ludovico Trincheri, Chiara Guarisco ed Ettore Durante.

Nello stesso weekend, Guarisco e Trincheri hanno contribuito al bronzo della Coppa delle Regioni, competizione che mette in gara rappresentative formate su base regionale, confermando l’ottimo livello del vivaio ligure.

