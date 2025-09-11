Calcio, Cairese. Ordinanza sullo stadio “Cesare Brin”, accesso limitato al 10% della capienza

Il Comune di Cairo Montenotte ha emanato un’ordinanza urgente relativa all’utilizzo dello stadio comunale “Cesare Brin” in vista dell’inizio del campionato di Serie D: la Cairese infatti domenica disputerà l'esordio interno contro la Lavagnese.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Lambertini, stabilisce che in attesa dei lavori di adeguamento e della nuova convocazione della Commissione di Vigilanza, l’impianto potrà accogliere un numero massimo di spettatori pari al 10% della capienza ufficialmente omologata nel 1987, 320 persone rispetto alla capienza originaria di 3200 posti.

L’accesso sarà consentito solo rispettando precise prescrizioni: conteggio degli ingressi da parte della società, uscite di sicurezza sempre aperte e presidiate, presenza di una squadra antincendio qualificata e di un’ambulanza nei pressi dello stadio.

Con questa misura temporanea, l’amministrazione comunale punta a garantire lo svolgimento regolare delle partite casalinghe della Cairese, limitando al tempo stesso rischi per la sicurezza e per l’ordine pubblico, data la presenza di alcuni gruppi organizzati all'interno delle tifoserie del Girone A.