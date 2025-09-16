Calcio, Borghetto. Giovedì il terzo Memorial “Fausto D’Agostino”, con i granata in campo anche Bardineto e VIllanovese

Un appuntamento ormai diventato tradizione e al tempo stesso momento di forte commozione. Giovedì 18 settembre, a partire dalle ore 20, il campo sportivo Oliva di Borghetto ospiterà il terzo memorial dedicato a Fausto D’Agostino, giovane prematuramente scomparso ma rimasto vivo nel cuore di tanti amici e sportivi.
Il programma prevede un triangolare che vedrà protagoniste la Prima Squadra del Borghetto, il Bardineto e la Villanovese. Tre realtà del calcio dilettantistico unite dal desiderio di ricordare, attraverso lo sport, un ragazzo speciale.
Come sottolineato dalla società organizzatrice, con l’avvicinarsi di questa ricorrenza riaffiorano emozioni contrastanti: da una parte il dolore e il senso di vuoto per la perdita di Fausto, dall’altra la consapevolezza e la gioia di poter contribuire, anche solo con un pallone che rotola sul campo, a tenere viva la sua memoria.
L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia D’Agostino per sostenere la propria battaglia. Un gesto che conferma come lo sport possa trasformarsi in comunità, condivisione e memoria attiva.