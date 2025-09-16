Giudice Sportivo, Serie D. Ufficiale il ricorso del Club Milano contro il Celle Varazze, la sentenza nelle prossime settimane

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 14/9/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
CELLE VARAZZE F.B.C. - CLUB MILANO S.S.D. A R.L.
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società CLUB MILANO S.S.D. A R.L. ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
SALUZZO EURO 500
Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RIOLFO GIANCARLO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIFFI ROBERTO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
IDARO BENJAMIN EWENN (IMPERIA CALCIO SRL)