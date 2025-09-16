 / Calcio

Calcio | 16 settembre 2025, 17:50

Giudice Sportivo, Serie D. Ufficiale il ricorso del Club Milano contro il Celle Varazze, la sentenza nelle prossime settimane

I provvedimenti del Girone A, Imperia senza mister Riolfo per due giornate

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 14/9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
 

PREANNUNCIO DI RECLAMO

CELLE VARAZZE F.B.C. - CLUB MILANO S.S.D. A R.L.

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società CLUB MILANO S.S.D. A R.L. ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETÀ

AMMENDA

SALUZZO EURO 500

Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
 

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIOLFO GIANCARLO (IMPERIA CALCIO SRL)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIFFI ROBERTO (IMPERIA CALCIO SRL)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

IDARO BENJAMIN EWENN (IMPERIA CALCIO SRL)

Redazione

