Calcio. E' già finita l'esperienza alla Cairese di Mirco Vassallo, risoluzione consensuale tra il club e l'attaccante

E' arrivata a conclusione l'esperienza alla Cairese di Mirco Vassallo.

La punta genovese e la società gialloblu hanno infatti deciso, di comune accordo, di intraprendere strade diversee.

A confermarlo è stato lo stesso giocatore attraverso un post social:

"Volevo ringraziare di cuore tutta la società asdcairese , partendo dalla famiglia Boveri, passando per tutto lo staff tecnico

e gli addetti ai lavori, persone davvero meravigliose.

Mi avete dato la possibilità dopo un brutto periodo di tornare a giocare e soprattutto mi avete trattato in modo eccellente sia fuori che dentro al campo.

Grazie ai miei compagni per avermi fatto sentire uno di loro fin da subito, vi auguro il meglio per questa stagione e per il futuro.

E’ una scelta dolorosa ma doverosa per il bene mio e della società. In bocca al lupo e ancora grazie Cairo".