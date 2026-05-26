Trofeo Coni | La Liguria si candida ad ospitare l'edizione 2028, il presidente Bucci: "Pormuoviamo la cultura dello sport tra i giovani"

La scorsa settimana, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio si è recato a Genova, nella sede di piazza De Ferrari, per incontrare il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Al centro della riunione, che ha visto la partecipazione anche della vicepresidente e assessore alla Sport Simona Ferro e del Presidente del CONI Liguria Antonio Micillo, la disponibilità della Liguria a ospitare l’edizione 2028 del Trofeo CONI, la manifestazione sportiva nazionale dedicata agli atleti under 14.

L’evento, in programma nell’ottobre 2028, prevede la partecipazione di giovani atleti provenienti da tutta Italia impegnati in oltre quaranta discipline sportive.

“Siamo entusiasti della possibilità di ospitare in Liguria l’edizione 2028 del Trofeo CONI, una manifestazione che rappresenta il meglio dello sport giovanile italiano – dichiarano il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la Vicepresidente Simona Ferro - Accogliere migliaia di ragazzi provenienti da tutte le regioni significa offrire loro non solo impianti e organizzazione di qualità, ma anche l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita, confronto e condivisione in un territorio straordinario. La Liguria negli ultimi anni ha dimostrato di saper organizzare grandi eventi sportivi nazionali e internazionali e vuole continuare a investire nello sport come strumento educativo, di inclusione e di promozione del territorio. Per noi sarebbe un grande onore ospitare il Trofeo CONI e contribuire a trasmettere ai più giovani i valori fondamentali dello sport: impegno, rispetto, sacrificio e lavoro di squadra”.

“Ringrazio il presidente Bucci, la vicepresidente Ferro e tutto l’ente per l’interesse e l’impegno dimostrati: ottenere con largo anticipo la disponibilità della Liguria a ospitare il trofeo CONI ci permetterà di pianificare per tempo questo grande evento, che vede la partecipazione di giovani da tutta Italia – dichiara il presidente del CONI Luciano Buonfiglio –. Quello dei ragazzi è un bacino a cui dobbiamo dedicare un’attenzione particolare, perché lo sport non è solo attività fisica ma anche è veicolo di valori fondamentali, come la coerenza, la determinazione e la consapevolezza che non esistono scorciatoie per raggiungere i propri obiettivi”.