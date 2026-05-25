Sharin Judo Savona | Secondo posto conquistato al Trofeo Città di Spotorno

Prestazione di alto livello per lo Sharin Judo al Trofeo Città di Spotorno, dove il club ligure ha conquistato un prestigioso secondo posto nella graduatoria finale delle società partecipanti. Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni, costruita grazie ai risultati ottenuti dagli atleti in tutte le categorie.

Ad aprire la competizione è stato Elia Vitale nei 55 kg, autore di una prova impeccabile conclusa con il primo posto. L’atleta ha infatti chiuso tutti gli incontri prima del tempo limite, dimostrando grande determinazione e superiorità tecnica. Nella stessa categoria arriva anche il terzo posto di Ghigo Luca, capace di salire sul podio nonostante una condizione fisica non ottimale.

Ottimo rientro alle competizioni anche per la cadetta Matilde Audi Grivetta, impegnata nella categoria femminile fino a 57 kg. Dopo un lungo periodo di stop, l’atleta torna sul tatami nel migliore dei modi conquistando il gradino più alto del podio grazie a incontri sempre gestiti con autorevolezza.

Molto positiva anche la prova della squadra Junior. Lorenzo Mellini domina i 73 kg con una gara brillante, combattuta sempre in attacco e impreziosita da tecniche spettacolari che gli valgono il primo posto. Podio anche per Alessio Bruno, terzo classificato negli 81 kg, e per Alessio Ferraro che conquista un importante secondo posto nei 60 kg al termine di una gara tutta in rimonta, confermando i grandi miglioramenti mostrati negli ultimi mesi.

Nel pomeriggio arrivano altre medaglie grazie agli Esordienti A: Matteo Scheul si impone nei 44 kg con una prestazione autoritaria che gli vale la medaglia d’oro, mentre Adele Baglietto conquista un buon terzo posto nella categoria 42 kg.

A chiusura della manifestazione, lo Sharin Judo sale sul secondo gradino del podio nella classifica generale delle società, unico rappresentante ligure tra squadre provenienti da Piemonte e Sardegna.

La trasferta di Spotorno conferma ancora una volta il valore del lavoro svolto in palestra da tecnici e atleti, premiando impegno, crescita e spirito di squadra. Da sottolineare inoltre il traguardo raggiunto da Lorenzo Mellini, che oltre alla vittoria di categoria conquista anche il secondo Dan, importante grado delle cinture nere ottenuto grazie ai risultati maturati sul tatami.



