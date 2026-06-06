Atletica | E' iniziato il Campionato Nazionale Uisp, atleti in pista a Celle Ligure e Boissano

E' arrivato il giorno del via per la 70ª edizione dei Campionati Nazionali UISP di atletica leggera su pista, pronti a celebrare lo storico traguardo il 6 e 7 giugno 2026 a Celle Ligure e Boissano, nella Riviera di Ponente ligure. Un’edizione che rappresenta non solo un anniversario simbolico, ma anche la continuità di una manifestazione capace di raccontare, anno dopo anno, una visione dello sport fondata sulla partecipazione, sull’inclusione e sullo “sport per tutti”.

Per Celle Ligure si tratta di un ritorno importante: è la seconda volta che la località savonese accoglie la rassegna nazionale UISP dopo l’edizione del 2018, confermando il forte legame tra il territorio e l’atletica firmata UISP. La scelta di tornare in Riviera nasce dalla collaborazione tra il Settore di Attività Atletica Leggera UISP nazionale, il Comitato regionale UISP Liguria e il Comitato territoriale UISP Savona, che hanno condiviso la volontà di costruire una competizione capace di valorizzare non solo l’aspetto tecnico, ma anche il contesto che la ospita.

Tra mare, outdoor, borghi e accoglienza, il weekend dei Campionati Nazionali potrà infatti trasformarsi in un’esperienza a 360 gradi per atleti, famiglie e accompagnatori, unendo competizione, turismo e socialità in uno dei tratti più suggestivi della costa ligure. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Celle Ligure, Comune di Varazze e Comune di Boissano.

Ad accogliere questa edizione dei Nazionali saranno due impianti all’altezza della storia e della caratura della manifestazione, strutture che negli anni hanno saputo affermarsi come punti di riferimento per l’atletica ligure e nazionale, sia dal punto di vista tecnico sia organizzativo.



Le gare in pista, i salti e i lanci brevi si svolgeranno al Campo Sportivo Comunale “Giuseppe Olmo-Pino Ferro” di Celle Ligure, impianto che negli anni si è ritagliato un ruolo sempre più importante nel panorama dell’atletica italiana. La struttura, rinnovata e affacciata a pochi passi dal mare, dispone di una pista a sei corsie da 400 metri e di pedane dedicate alle diverse discipline dell’atletica leggera.

A confermarne il valore è anche il legame con il circuito internazionale Europe Athletisme Promotion e con il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, manifestazione che ogni anno porta a Celle atleti e delegazioni provenienti da oltre 20 nazioni.

Per i lanci lunghi – disco e giavellotto – la sede sarà invece il Campo d’Atletica del Centro Sportivo Polifunzionale di Boissano, a pochi chilometri dalla costa. Un impianto ben attrezzato e tra i più attivi dell’atletica ligure, con pista a sei corsie, pedane complete per lanci e salti e spazi dedicati alla preparazione atletica. Oltre all’attività quotidiana con le scuole e le società del territorio, ospita regolarmente manifestazioni di rilievo regionale e nazionale, confermandosi un presidio fondamentale per la pratica sportiva dell’entroterra savonese.



È questo, forse, l’aspetto più autentico dei Campionati UISP: la capacità di mettere sulla stessa pista bambine e bambini di sei anni e atleti nati negli anni Quaranta. Il programma tecnico della 70ª edizione rispecchia appieno questo spirito.

Nella categoria h-Sport gareggeranno atleti con disabilità di tutte le età nelle discipline di velocità, salto in lungo, peso e vortex. Il settore Promozionale vedrà protagonisti i più piccoli – dai Primi Passi ai Ragazzi, nati dal 2013 al 2020 – impegnati nei biathlon (combinazioni di corsa e salto o lancio del vortex) e nelle prime prove su pista.

Il settore Giovanile (nati dal 2009 al 2012) porterà in gara Cadetti, Cadette, Allievi e Allieve nelle specialità classiche: corse dagli 80 ai 1.500 metri, salti in alto e in lungo, e lanci. Il settore Assoluto-Master spazierà dalle categorie Juniores fino agli Amatori più esperti, con un programma che include 100, 400, 800 metri, staffette, salti, lanci e il Retro Running, la corsa all’indietro.

Gli Amatori maschili gareggeranno fino ai 5.000 metri, quelli femminili fino ai 3.000, con categorie articolate per fasce d’età fino agli atleti nati nel 1946 e anni precedenti. Perché in UISP non esiste una data di scadenza per mettersi in gioco.





La 70ª edizione assegnerà titoli e riconoscimenti su più livelli. Sul fronte individuale, i campioni nazionali nei settori Giovanile e Assoluto riceveranno la maglia di campione nazionale; nel settore Promozionale saranno premiati i primi sei classificati per ogni categoria, specialità e prova multipla, mentre nel settore Assoluto-Amatori il podio si ferma ai primi tre.

Anche le staffette avranno le loro premiazioni, con riconoscimenti alle prime tre formazioni classificate indipendentemente dalla categoria.

Le società si contenderanno tre trofei. La Coppa Campionato premierà i team migliori nelle classifiche combinata, maschile e femminile dei settori Ragazzi-Giovanile-Assoluto. Il Trofeo Amatori andrà alle società più forti nelle attività master sia femminile sia maschile. Il 13° Trofeo “Paolo Campailla”, infine, sarà assegnato alla società con la maggior presenza di atleti nei settori Promozionale e Giovanile: un riconoscimento a chi investe nei giovani e nella partecipazione di base.