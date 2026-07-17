37° Meeting Arcobaleno Atletica Europa | doppietta Evans nei 200 e 400, Dradriga "monstre" negli 800

Il Centro Sportivo “G. Olmo – P. Ferro” di Celle Ligure si è confermato ancora una volta un palcoscenico magico per l’atletica leggera internazionale. La 37ª edizione del Meeting Arcobaleno EAP – Atletica Europa, andata in scena nella giornata di ieri sotto la collaudata regia dell’ASD Centro Atletica Celle Ligure, ha regalato uno spettacolo straordinario fatto di sfide mondiali, record personali (SB) e grandissimi momenti di inclusione.

La velocità pura ha infiammato il pubblico sin dalle prime ore del pomeriggio. La sudafricana Gabrielle Marais (classe 2003) ha imposto la propria legge nella serie regina fermando il cronometro su un fulmineo 11.61 (-0.4 m/s). Ha dovuto sudare fino all’ultimo centimetro per contenere il rientro della fortissima congolese Natacha Ngoye, seconda in 11.70. Record della manifestazione anche nei 100 ostacoli per la danese Mette Laugesen Kammer in 13.18. Ottima prova per l’azzurra Emma Manconi (Ichnos Sassari), sesta assoluta e prima delle italiane in 12.02. La britannica Louise Evans è stata la regina indiscussa delle distanze più lunghe. Nei 200m ha vinto in 23.56 davanti a Ngoye (23.72) e alla fantastica azzurra Under 20 Margherita Castellani (Fiamme Oro Padova, 23.81). Nei 400m la Evans ha firmato una doppietta d’oro in 52.95, resistendo al rientro della svedese Elna Wester (53.18) e della stella di casa Ilaria Elvira Accame (Aeronautica Militare), terza in 53.26. Gara ad altissima intensità che ha visto trionfare il nigeriano Enoch Adegoke in 10.44, seguito dall’irlandese Ryan Mulholland (10.52) e dall’azzurro Roberto Rigali (C.S. Carabinieri), bronzo di lusso in 10.53.



La pista di Celle Ligure ha assistito a una prova pazzesca negli 800 metri maschili. L’ugandese Tom Dradriga ha letteralmente dominato la prima serie chiudendo con il tempo monstre di 1:45.24, un crono di valore assoluto che ha trascinato anche Eric Nzikwinkunda (Burundi, 1:46.42) e il polacco Patryk Sieradzki (1:46.91). Primo degli italiani un generoso Jacopo Peron, quinto in 1:47.11.

Nelle barriere dei 400 hs, grande spessore tecnico per la vittoria di Sam Lunt (Gran Bretagna) in 50.23, capace di battere il forte tedesco Joshua Abuaku (50.48) e l’italiano Michele Bertoldo (50.82). Nel comparto femminile, successo per la coppia azzurra Valentina Cavalleri (57.42) e Ludovica Cavo (57.60).

Il momento più emozionante sui pedana è arrivato dal salto in lungo maschile. Il sudafricano Luvo Manyonga (ex campione del mondo e argento olimpico) ha deliziato gli appassionati saltando ben 8.03 metri (+0.2 m/s) al quinto tentativo con record del Meeting. Una misura eccezionale con cui ha piegato la resistenza del forte americano Damarcus Simpson, fermatosi a 7.87 metri.

Come da tradizione del Meeting Arcobaleno, lo spazio dedicato agli atleti paralimpici nell’ambito del Trofeo Fondazione De Mari al tessuto giovanile ha regalato emozioni purissime. Nella categoria FISPES Carrozzina, il pluricampione Giandomenico Sartor (Omero Bergamo) ha dominato sia i 100m (15.73) sia i 400m (53.83).Nel Frame Running, straordinaria prestazione per l’atleta simbolo Carlo Fabio Marcello Calcagni (ASD Keep Fit), autore di un incredibile 15.28 nei 100m e di 1:01.85 nei 400m.

Nel Trofeo De Wave Group dedicato alle scuole del territorio, ovazione per il giovanissimo talento locale Stefano Canepa (Liceo Della Rovere / Atletica Varazze), capace di correre i 100m scolastici in un sensazionale 11.05 SB. Tra le ragazze, ottima prova di Anna Giribaldi (Atletica Val Lerrone) vincitrice in 13.39. Nel settore giovanile federale (U16), eccellente prestazione casalinga per Roberto Poggi (Centro Atletica Celle Ligure), primo nei 600m Cadetti con un ottimo 1:28.17.

Celle Ligure archivia così un’altra edizione da incorniciare, capace di fondere in un unico, coloratissimo “Arcobaleno” la grandezza dello sport mondiale e la passione pura dei giovani atleti.