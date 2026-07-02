Atletica | Biale brilla agli Italiani Allievi, Arcobaleno protagonista a Sturla

Campionati Italiani Allievi/Under 18 a Grosseto.
In gara per l’Atletica Arcobaleno il velocista Andrea Biale, seguito dal coach Marco Muratore e schierato su 100 e 200.
Positiva la sua prova sui 100, a conferma di una bella stagione: 11.08 per un 23° posto nella classifica generale.
Meno bene la partecipazione ai 200 metri anche a causa di un piccolo risentimento muscolare: il crono di 23.30 non soddisfa certamente il giovane sprinter varazzino, ma ci sarà sicuramente modo per riscattarsi in occasione della prossima gara!
Si sono svolti presso l’impianto sportivo di Villa Gentile i Campionati Regonali Liguri Assoluti con molti “arcobaleni” tra i protagonisti.
Bella gara sui 1500 lanciati da Gabriele Bargi: nello sprint finale prevale Tommaso Arena in 3.53.94 sul compagno di team Filippo Bruno (2° in 3.54.67).
Addirittura tripletta sui 400, con vittoria di Matteo Cioni in 49.86 e argento per Federico Chellini (50.08 di PB ed anche titolo ligure Juniores), mentre il bronzo va a Nicolò Reghin con 50.41.
Edoardo Casale, supportato dal compagno di allenamenti Andrea Azzarini, si impone nella gara dei 5.000 metri, concludendo la prova in 15.30.97.
Dario Perelli è secondo (e primo tra gli Juniores) nel disco con un miglior lancio al pb con m. 38.00.
Marco Aurelio Vigliani domina i 110 ostacoli, aggiudicandosi il titolo correndo in 15.24.
Adriano Rodrigo sfoggia la grinta (e la classe) del campione è porta a casa nel martello un ottimo bronzo, con lo stagionale a m. 45,44.
Nei 1.500 Tommaso Molfino conquista l’argento correndo in 4.07.88.
Adreas Papanicolau è secondo nel lungo con la misura di 5,95.
Leonardo Zetti inventa un improbabile salto triplo e si aggiudica il titolo ligure con la misura di m. 8.26.
Al femminile si conferma in ottime condizioni Irene Sinesi, vittoria sugli 800 in 2.14.73 e terso posto sui 400 corsi in 58.80.
Anna Crovetto è seconda sui 400, correndo la distanza in 56.61. Alessia laura conquista l’argento sugli 800, correndo in 2.17.
Ilaria Cavanna è d’argento nel lancio del martello, grazie alla misura di m. 46.04.
Anabel Vitale parte male sui 100 ostacoli ma corre un buon lanciato e conclude in 15.11, crono buono per conquistare il bronzo.
Giulia Malgrati si migliora ancora sui 400, correndo in 1.00.12 e viene premiata dal titolo ligure per la categoria junior.
Bene sui 200 Letizia Leoni, al personale in 26.59, utile per conquistare il titolo juniores. Letizia è anche seconda (tra le junior) sui 400, corsi in 1.02.00.
Cresce la saltatrice Nicola Bertaia che porta a casa due argenti nella classifica juniores (lungo a 4.70 e triplo a 9.57, anche 3° assoluta in questa disciplina).
Nel lancio del martello conquista l’argento tra le juniores Martina Parodi, scagliando l’attrezzo a m. 34.22.
Maria Galofaro (allieva) è 3° nel giavellotto con m. 28,03.
Ma la stagione è tutt’altro che finita.
Il tempo di prendere fiato ed ecco già una pattuglia Arcobaleno pronta per il viaggio a Caorle, Campionati italiani Under 20/Juniores.
Saranno in gara Dario Perelli nel lancio del Martello ed Edoardo Casale nei 5.000 metri.
Poi la staffetta 4x400 femminile schierata con Lisa Vitiello, Letizia Leoni, Giulia Malgrati ed Asia Zucchino.
Tecnici accompagnatori in questa occasione Alessandro Senelli ed il vice presidente Arcobaleno Sergio Malgrati.