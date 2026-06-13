Calcio, Tornei Estivi. Si chiude la seconda settimana alla Savona Cup: quanti goal ieri sera!

Si è conclusa la seconda settimana alla Savona Cup, ecco i risultati di ieri e la classifica dei tre gironi:



TRINCEE



20:30 SEVEN STREET - DN COSTRUZIONI 4-7

Reti: 2 Chessa, De Rosa, Toskaj - Bajrami, 2 Siniekov, 2 Sinani, 2 Abazaj.

21:30 PRO SECCO - ASTON BIRRA 3-7

Reti: Seravalle, Vario, Cimolato - Latini, Minetti, 3 Mata E., Fusetti.

22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - INTERNATIONAL MIX 10-3

Reti: Moscatelli, 2 Barisone, 2 Amato, 5 Cuka - Hoxhaj, Maldonado, Tudosa.



MARACANA'



20:15 BOUTIQUE DELLA PIZZA - KRAPFEN DI CESARE 8-3

Reti: Prima, 3 Donna, Pedrazzoli, 2 Mencacci, Revello - Buzali, La Piana, Bertoni.

22:15 LORD NELSON - DELSER 6-2

Reti: 3 Pittalis, Cancellara, 2 Piazza - Ganduglia, Corti.



SCALETTI



20:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - VECCHIO STAMPO 8-7

Reti: 7 Giacchino, Disisto - 4 Ifesinachi, Capici, 2 Concas.

21:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - SOSA TEAM 7-6

Reti: Cozzi, 2 Cavallone, 3 Perrone, Turone - Pischedda, 3 Oddera, Borzola, D'Amico.

22:00 GIGATECH IMPIANTI - NAOS 5-6

Reti: 4 Aroca Cortez, Spotorno - 3 Zunino, 2 Lazzarini, Cunsolo.





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