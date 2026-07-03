 / Calcio

Calcio | 03 luglio 2026, 17:29

Calcio | Vado, sarà Nike lo sponsor tecnico in Serie C

Calcio | Vado, sarà Nike lo sponsor tecnico in Serie C

Nuova categoria e nuovo sponsor tecnico per il Vado.

A vestire i rossoblu sarà addirittura Nike, come svelato nel corso del pomeriggio dalla società rossoblu.

"𝐕𝐚𝐝𝐨 𝐅.𝐂. 𝟏𝟗𝟏𝟑 è orgoglioso di annunciare che,a partire da questa stagione, 𝐍𝐢𝐤𝐞 sarà il nuovo sponsor tecnico del Club.

Grazie alla collaborazione con 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐄𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧, partner ufficiale per la fornitura del marchio, vestiremo uno dei 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝 più prestigiosi e riconosciuti del panorama sportivo internazionale.

Un passo importante che rafforza l’identità del 𝐂𝐥𝐮𝐛 e ne accompagna il percorso di 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚".


 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium