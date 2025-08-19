Calcio. Il Vado batte l'Arenzano 3-0 e ritrova Vita dal primo minuto

Prosegue il filotto di successi per il Vado in casa di un Arenzano apparso ancora una volta pimpante e organizzato.

I rossoblu hanno espugnato 3-0 il Gambino nel test disputato nel quartier generale crociato.

La notizia principale, oltre al risultato, è il ritorno in campo dal primo minuto di Diego Vita, reduce da qualche fastidio muscolare durante la preparazione estiva.

Proprio Vita ha innescato il gol all'ottavo minuto, scalvacando Faggiano e servendo a Ciccone un assist perfetto per il vantaggio rossoblu.

Il raddoppio è arrivato al 63': tiro di Barwuah respinto da Faggiano, Di Giosia è il più lesto e deposita a porta sguarnita.

In chiusura di gara il tris di Arras su calcio di rigore.





Vado primo tempo: Bellocci; Saltarelli, Bondioli, Messina; Lupinacci, Abonckelet, Gulinelli, Ciccone, Viola; Raffini, Vita.

Vado secondo tempo: Bellocci; Lupinacci (Ndianefo), Bondioli (Sacco), Messina; Ndianefo (Caremoli), De Rinaldis, Pisanu, Ciccone (Pastorino), Di Giosia; Barwuah, Arras.



Arenzano: Faggiano (60' Tredici); Andreetto (60' Vianson), Agostino, Lagorio (60' Botte), Bonanno, Genduso (60' Thellung), Corengia (60' Enzi), Bruzzone (60' Secco), Diakhate (60' Giorgi), Cicirello (60' Pastorino), Pellicciari (60' Damonte).

Allenatore: Cocco.