Calcio. Prima categoria, colpaccio Oneglia: arriva Ambrosini. Sarà il nuovo direttore tecnico dell’area sportiva della prima squadra

A pochi giorni dal via ufficiale della preseason, fissata per il 25 agosto, l’Oneglia Calcio mette a segno un innesto di spessore nel proprio organigramma tecnico: Alessandro Ambrosini è il nuovo direttore tecnico dell’Area Sportiva della Prima Squadra. Una mossa importante, fortemente voluta dal direttore sportivo Andrea Comiotto, che ha guidato l’operazione fino all’accordo ufficiale: “Con grande piacere comunichiamo l’intesa con Ambro, che, appesi gli scarpini al chiodo, metterà a disposizione la sua esperienza e il suo carisma per far crescere il gruppo. Collaborerà a stretto contatto con i mister Massimo Casella e Alessandro Griseri, contribuendo attivamente anche alle scelte organizzative e sportive della società.”

Nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, Ambrosini ha poi vestito la maglia del Como sotto la guida di Edoardo Fascetti, per approdare nel 2007 all’Imperia, dove diventa capitano e simbolo con 216 presenze e 17 reti tra Eccellenza e Serie D.

Nelle ultime due stagioni ha lasciato il segno anche fuori dal campo: prima ha vinto la Seconda Categoria con la neonata Imperiese da protagonista sul terreno di gioco, poi ha guidato la squadra dalla panchina, subentrando al dimissionario Sandri. “Sono pronto per questa nuova sfida, in un ruolo che mi affascina – dichiara Ambrosini –. Mi metterò in gioco con umiltà, offrendo la mia esperienza allo staff e ai ragazzi. Il progetto è solido, ambizioso, e conosco già molte persone: sarà facile entrare subito in sintonia. Non vedo l’ora di cominciare”.

La stagione dell’Oneglia partirà ufficialmente giovedì 21 agosto con il primo allenamento: Ambrosini sarà da subito operativo a fianco dei tecnici Casella e Griseri. L’Oneglia alza l’asticella e guarda avanti con decisione.