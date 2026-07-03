Calcio | Vado. Si presenta lo staff di mister Pastorino: "Felici della sua stima, ci aspetta un percorso duro ma davvero stimolante" (VIDEO)

Il Vado scalda i motori in vista della nuova stagione agonistica e presenta ufficialmente le figure chiave che affiancheranno il tecnico Matteo Pastorino nella gestione della prima squadra.



Ad aprire la serie di interventi è il collaboratore Paolo Annoni, che esprime subito la forte motivazione del gruppo di lavoro: «Si parte per questa nuova avventura con grandi stimoli e una grande voglia. Sappiamo benissimo che sarà un campionato difficile, ma siamo pronti per andare a dare battaglia a tutti». Un messaggio chiaro, che riflette la determinazione dello staff nell'affrontare le sfide future.



Sul piano metodologico e della condizione atletica, assume un ruolo centrale la figura di Sandro Farina. Il preparatore atletico fa leva su un legame professionale già collaudato con il mister, maturato prima nel settore giovanile della Sampdoria e successivamente sulla panchina del Ligorna: «Tra noi c'è un'intesa molto collaborativa», spiega Farina, illustrando poi la sua filosofia di allenamento. «La preparazione atletica moderna nel calcio è basata molto sull'integrazione del lavoro a secco e del lavoro con la palla; useremo il lavoro senza pallone soltanto laddove ce ne sarà reale bisogno. Si parte in maniera graduale, concentrandoci sulla fase delicata del ritiro per poi dedicarci alla struttura della settimana tipo con lavori ad alta intensità. Oggi l'aspetto fondamentale è personalizzare il lavoro, "cucendo l'abito giusto" sul singolo giocatore, e la nostra direzione sarà questa».



La novità più affascinante all'interno dello scacchiere tecnico è rappresentata dall'innesto di Silvano Raggio Garibaldi, che appende gli scarpini al chiodo per iniziare una nuova carriera dall'altro lato della barricata. «Sicuramente il mio inserimento sarà graduale, anche perché questa è la mia prima esperienza in uno staff tecnico, avendo sempre fatto il giocatore fino ad ora», ammette con umiltà. «Quello che posso mettere subito a disposizione è la mia voglia e tanta passione. Sono molto stimolato da questa avventura e a totale disposizione del mister e dei colleghi. Già nelle prime settimane di confronto ho trovato molto stimolante poter osservare i giocatori e dialogare con l'ambiente; vedremo sul campo in cosa potrò dare una mano».

Raggio Garibaldi si sofferma poi sull'analisi delle categorie, evidenziando il notevole salto qualitativo e strutturale che attende la squadra: «La differenza tra la Serie D e la Serie C è fisica ma soprattutto mentale. È un percorso stancante, caratterizzato da viaggi lunghi e turni ravvicinati ogni due o tre giorni che non permettono di organizzare la settimana in modo rigido. Si incontrano realtà con budget nettamente superiori e strutture più esperte. Dal campo ricordo che la fisicità fa una differenza enorme, e questa intensità atletica finisce per innalzare la qualità di tutta la prestazione globale».



Infine, il focus si sposta sulla difesa della porta con il preparatore dei portieri Mirco Vignale, chiamato a valorizzare e blindare la crescita dei numeri uno rossoblù. Al centro del progetto tecnico c'è Bellocci, reduce da prestazioni di altissimo livello e legato al club da un contratto triennale. «Ringrazio il mister e la società per la fiducia», dichiara Vignale. «Bellocci lo conosco bene per averlo affrontato da avversario. È un portiere che si è meritato ampiamente la riconferma: è giovane, ha margini di crescita importanti e ha dimostrato una grande personalità. Sono davvero contento di poter lavorare con lui. Insieme alla direzione sportiva, provvederemo ora a completare il reparto dei portieri per definire il gruppo definitivo».