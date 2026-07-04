Calcio | Tiziano Glauda torna al Savona: coordinerà l’agonistica e guiderà l’Under 15

Il Savona FBC ha ufficializzato l’ingresso di Tiziano Glauda nello staff tecnico del club con un accordo triennale. L’ex calciatore biancoblù ricoprirà un doppio incarico: sarà il Coordinatore Tecnico di tutte le leve agonistiche e l’allenatore della formazione Under 15, composta dai ragazzi nati nel 2011.

Glauda conosce già l’ambiente savonese avendo vestito la maglia del Savona nella stagione 2007/08. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha esordito in Serie B, nel corso della sua carriera ha militato in numerose società tra professionismo e Serie D, tra cui Cuneo, Sestrese e Vado.

Tecnico UEFA B, porta in dote un’esperienza consolidata anche nell’ambito della formazione dei giovani calciatori. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico Territoriale FIGC per l’Area di Sviluppo di Savona all’interno dell’Evolution Programme federale. In passato ha inoltre lavorato come tecnico delle selezioni Under 13 e Under 14 nei Centri Federali Territoriali della FIGC.

Accanto all’attività sul campo, Glauda vanta anche un percorso come educatore socio-pedagogico e tecnico FISDIR, maturando esperienze nel sociale e nello sport inclusivo.