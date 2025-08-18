Calcio. L'Italia Under 21 sfida Montenegro a La Spezia, biglietto omaggio per i club dilettantistici liguri

Un'occasione da non perdere per tutte le società calcistiche del territorio. In vista della partita di qualificazione al Campionato Europeo 2027 tra ITALIA e MONTENEGRO Under 21, in programma venerdì 5 settembre presso lo stadio "Alberto Picco" di La Spezia, la FIGC ha deciso di aprire le porte ai giovani atleti della regione.

Il comitato ligure della Federazione ha infatti annunciato la distribuzione di un numero limitato di biglietti gratuiti, offrendo alle società l'opportunità di portare i propri tesserati ad assistere a un importante match internazionale.

Come richiedere i biglietti

Le società interessate a partecipare dovranno seguire una procedura specifica per ottenere gli accrediti. È necessario compilare l'apposito file Excel "Modulo per i BIGLIETTI GRATUITI" e inviarlo via email all'indirizzo liguria.sgs@figc.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per mercoledì 3 settembre 2025.

Il comunicato sottolinea che non verranno prese in considerazione richieste inviate in formati diversi da quello specificato (ad esempio, semplici email, file .pdf o .doc).



Condizioni e dettagli dell'iniziativa

L'offerta prevede che per ogni 4 atleti debba essere incluso un dirigente, un accompagnatore o un genitore, il quale sarà responsabile del gruppo. Ogni società dovrà inoltre fornire un recapito telefonico e un indirizzo email valido, indispensabile per ricevere i biglietti in formato digitale.

I biglietti verranno distribuiti in ordine cronologico di richiesta e fino a esaurimento della disponibilità. La FIGC precisa che, una volta approvata la richiesta, i tagliandi saranno inviati direttamente all'indirizzo email indicato tramite l'account ufficiale noreply_figc@vivaticket.com.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare Piergiorgio Baudinelli al numero 348 3826696.