Calcio | 18 agosto 2025, 18:20

Calcio, Finale. Non solo nuovi arrivi, Giacomo Caligaris confermato nella rosa di mister Alessi

La rosa del Finale è stata decisamente rinnovata nel corso dell'estate.

Tanti annunci si sono infatti susseguiti da luglio in poi, con l'obiettivo di ristrutturare la rosa a disposizione di mister Alessi.

Oggi però è tempo di una conferma, Giacomo Caligaris continuerà a indossare la maglia giallorossoblu.
 

L'annuncio.

"La Società F.B.C. Finale è lieta di poter annunciare la riconferma di Giacomo Caligaris.

Il classe 2001 è un punto di riferimento per noi e si appresta ad iniziare la sesta stagione consecutiva con i nostri colori.

A Giacomo un in bocca al lupo per la nuova stagione!"

Redazione

