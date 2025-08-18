Calcio, Finale. Non solo nuovi arrivi, Giacomo Caligaris confermato nella rosa di mister Alessi

La rosa del Finale è stata decisamente rinnovata nel corso dell'estate.
Tanti annunci si sono infatti susseguiti da luglio in poi, con l'obiettivo di ristrutturare la rosa a disposizione di mister Alessi.
Oggi però è tempo di una conferma, Giacomo Caligaris continuerà a indossare la maglia giallorossoblu.
L'annuncio.
"La Società F.B.C. Finale è lieta di poter annunciare la riconferma di Giacomo Caligaris.
Il classe 2001 è un punto di riferimento per noi e si appresta ad iniziare la sesta stagione consecutiva con i nostri colori.
A Giacomo un in bocca al lupo per la nuova stagione!"