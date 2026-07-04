Calciomercato | Altarese, colpo Iadanza dal Savona

L'annuncio giallorosso:

Francesco Iadanza è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso!



Centrocampista forte e dinamico, arriva dal Savona FBC, con cui ha disputato l’ultimo campionato di Promozione, sfiorando la vittoria dei playoff.



In precedenza, con la maglia dell’Albisole, è stato tra i grandi protagonisti della vittoria del campionato di Prima Categoria.



La società ASD Altarese 1929 e il presidente Piero Pansera danno il benvenuto a Francesco e gli augurano una stagione ricca di soddisfazioni e un proficuo lavoro in maglia giallorossa.