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Calcio | 04 luglio 2026, 12:42

Calciomercato | Altarese, colpo Iadanza dal Savona

Calciomercato | Altarese, colpo Iadanza dal Savona

L'annuncio giallorosso:

Francesco Iadanza è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso!

Centrocampista forte e dinamico, arriva dal Savona FBC, con cui ha disputato l’ultimo campionato di Promozione, sfiorando la vittoria dei playoff.

In precedenza, con la maglia dell’Albisole, è stato tra i grandi protagonisti della vittoria del campionato di Prima Categoria.

La società ASD Altarese 1929 e il presidente Piero Pansera danno il benvenuto a Francesco e gli augurano una stagione ricca di soddisfazioni e un proficuo lavoro in maglia giallorossa.

cs

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