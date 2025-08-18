Piscina Zanelli, approvata la seconda perizia di variante: chiusura lavori prorogata a fine settembre

Seconda perizia di variante per i lavori del secondo lotto della piscina comunale “Zanelli”, finanziati con fondi del PNRR nell’ambito della Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1.

Già nel corso del 2023, anno di avvio dell'intervento, erano emerse criticità legate a materiali estranei ritrovati negli scavi, che avevano comportato la sospensione temporanea delle attività e successivi accertamenti ambientali.

Era poi nata la necessità di una perizia di variante. Infatti la nuova perizia approvata nasce dall’esigenza di introdurre alcune migliorie al progetto esecutivo, con l’obiettivo di rendere l’opera più funzionale e meglio integrata con i futuri completamenti previsti. Tra gli interventi inseriti ci sono l’adeguamento degli impianti di ventilazione e ricambio aria negli spogliatoi, l’installazione di presidi di bonifica, la realizzazione di un impianto di pompaggio per la vasca di calma, il collegamento dei serbatoi delle acque meteoriche alla rete comunale, un nuovo tracciato per la dorsale elettrica e opere di smaltimento delle acque nelle aree esterne.

L’importo complessivo dei maggiori lavori ammonta a circa 86.700 euro (Iva compresa); risorse necessarie sono reperite all’interno delle somme già disponibili nel quadro economico dell’intervento, quindi senza aggravio di spesa, ed è stata fissata una proroga di chiusra lavori al 29 settembre 2025.





