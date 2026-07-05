Calcio, Tornei Estivi. Mediolanum è la regina della Savona Cup!

Si è conclusa con una magnifica cornice di pubblico la 9° edizione della Savona Cup, il torneo di calcio estivo che si tiene nella città della Torretta ha una nuova regina!



A trionfare sono stati i ragazzi di Mediolanum Team Savona che si sono imposti ai calci di rigore dopo una bella sfida contro gli Underdogs. A sbloccare il match nel corso del secondo tempo sono stati proprio quest’ultimi con Macagno, per poi farsi raggiungere nel finale da Casassa che manda la sfida ai tiri dal dischetto. La freddezza di Mediolanum e la parata di Pastorino regalano il tiro della vittoria all’autore del pari che fa così esultare i suoi.



Sul gradino più basso del podio salgono invece i campioni in carica di Team Tempocasa, capaci di imporsi nella finale di consolazione per 4 a 3 contro i giovani Seven Street.



Perfettamente riuscita questa nuova edizione del torneo, organizzato da Gabriele Siri, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero, in collazione con Luca Bianco, Corrado Buscaglia e la fotografa Cecilia Repetto.



Un saluto ai partecipanti è stato anche portato dal Dott. Felicino Vaniglia in qualità di Responsabile Regionale della sezione calcio per la Libertas, entro promotore ed organizzatore della manifestazione.

Tantissimi anche i premi individuali assegnati, ecco i nomi dei migliori della manifestazione:



MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO: LORENZO BARISONE (MEDIOLANUM TEAM SAVONA) premiato con un parastinco Flex-GXPro offerto da Gearpro e un portachiavi offerto da Vecchia Savona

CAPOCANNONIERE: GABRIELE GIACCHINO (L’ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA) premiato con un bracciale offerto da Vecchia Savona

MIGLIOR PORTIERE: DANIELE PASTORINO (MEDIOLANUM TEAM SAVONA) premiato con una calza Compression offerta da Gearxpro

MIGLIOR DIFENSORE: KEVIN TOSKAJ (SEVEN STREET) premiato con una calza Soxpro offerta da Gearxpro e una bottiglia di vino di JF Wine

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: MARC TONA premiato con una calza Soxpro offerta da Gearxpro e una bottiglia di vino di JF Wine

MIGLIOR ATTACCANTE: MANUELE MACAGNO premiato con una calza Soxpro offerta da Gearxpro e una bottiglia di vino di JF Wine

MIGLIOR UNDER 21: ADOLF IMERAJ (SEVEN STREET) premiato con un buono sconto da Foto Benzi

MIGLIOR ALLENATORE: LORIS FABBIANI (MEDIOLANUM TEAM SAVONA) premiato con una bottiglia di Basanotto

MVP FINALE: TOMMASO CASASSA (MEDIOLANUM TEAM SAVONA) premiato con una bottiglia di Basanotto

PREMIO SOCIAL: LA BOUTIQUE DELLA PIZZA premiato con una bottiglia di Basanotto

PREMIO SPIRITO SAVONA CUP: GIOVANNI SPOTORNO (GIGATECH) premiato con un buono da PitStop



Il comitato organizzatore non chiude i battenti ma dà appuntamento alla 1° Savona Cup Penalty Edition che si terrà il 16 e 17 luglio al campo Dagnino di Vado Ligure.



Un ultimo grande evento per questo 2026, puntando già all’anno che verrà!





