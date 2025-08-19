Calciomercato. Romeo Giovannini riparte della Vis Pesaro, contratto triennale per l'ex giocatore del Savona

L'ultima stagione calcistica non è stata certo facile per Romeo Giovannini. Il talento cresciuto nel Savona, ha infatti dovuto ammainare le proprie ambizioni con la maglia del Gubbio già lo scorso novembre, a causa della lesione del legamento crociato anteriore.

Giovannini era in prestito dal Modena dove, sotto le insegne della Ghirlandina, ha messo a segno 3 reti, realizzate in 49 presenze.

Ora per il talento ligure la bussola punta verso le Marche, con la Vis Pesaro (iscritta al prossimo campionato di Serie C) pronta ad annunciare nel corso della mattinata l'ingaggio dell'esterno offensivo.

Il comunicato biancorosso:

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Modena Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Romeo Giovannini. Il calciatore ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028.

Giocatore moderno e rapido, Romeo unisce agilità e velocità a una grande duttilità tattica. Tutte qualità che lo rendono una pedina capace di accendere la manovra in più zone del campo, sia da attaccante che da trequartista. Con le sue accelerazioni e il tempismo negli inserimenti, Giovannini porta un mix di concretezza e imprevedibilità che arricchirà il reparto offensivo della Vis Pesaro.

Romeo cresce tra le giovanili di Savona e Carpi, le due squadre che poi gli consentiranno di muovere i primi passi tra i senior. Nella stagione 2019/2020 ha un primo impatto positivo in Serie D con il Savona, mentre nella stagione successiva trova l’esordio tra i professionisti con il Carpi, diventando un punto fermo per la squadra con i suoi 5 gol e 6 assist in 39 presenze. Nell’estate del 2021 passa al Modena, con il quale vince il campionato di Serie C e affronta in cadetteria il campionato 2022/23 e il girone d’andata del 2023/24. Dopo i prestiti a Virtus Entella e Gubbio, è pronto con entusiasmo a una nuova sfida a tinte biancorosse.

Benvenuto, Romeo!"