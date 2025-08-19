Calcio. Un altro ragazzo ponentino sbarca nei professionisti, Alessandro Burlandi è un nuovo giocatore del Venezia

Alessandro Burlandi ha saputo immediatamente strappare l'occhio degli addetti ai lavori nella passata stagione, dimostrando qualità rare per un ragazzo della leva 2008.

Ecco perchè non ha sorpreso l'attenzione dei club professionistici per l'ormai ex giocatore della Sanremese, da poche ore ingaggiato ufficialmente dal Venezia.

"Ancora una volta - ha dichiarato il presidente Alessandro Masu - mi piace portare all'attenzione quanto per noi sia importante lavorare bene con le risorse del nostro territorio, pur essendo consci di non avere bacini importanti come in altre piazze".

Per noi è un altro segnale importante. Burlandi - ha ribadito il direttore dell'area tecnica, Marcello Panuccio - è un prodotto del nostro settore giovanile, valorizzato negli anni dal percorso della nostra prima squadra, e che sottolinea, competenza ed impegno, per portare i nostri giovani nel professionismo che conta" Queste le parole del direttore dell'area tecnica Marcello Panuccio, che ha condotto operazioni e trattative con la società Venezia".