Calciomercato | Per Stephan El Shaarawy si fa avanti l'Al-Shabab

Si è chiusa dopo dieci anni, vissuti tra emozioni, gol decisivi e un legame profondo con la piazza giallorossa, l'avventura di Stephan El Shaarawy con la Roma. L'attaccante savonese è pronto a intraprendere una nuova esperienza professionale - secondo quanto riportato da Sky Sport - in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell'Al-Shabab.

Per il classe 1992 si apre così un nuovo capitolo della carriera, a poche settimane da un periodo particolarmente intenso sul piano personale e sportivo. Dalla rete decisiva contro il Verona, che ha contribuito a certificare il ritorno della Roma di mister Gasperini in Champions League, fino alle emozioni dell'addio ai colori giallorossi e alle recenti nozze con Ludovica Pagani.

L'offerta arrivata dall'Arabia Saudita si è rivelata impossibile da ignorare. L'Al-Shabab, che aveva già manifestato interesse nei confronti dell'attaccante in passato, ha presentato una proposta economica da circa 10 milioni di euro a stagione, superando la concorrenza di club italiani come Venezia e Genoa. Per El Shaarawy è pronto un contratto biennale che potrebbe accompagnarlo fino alla conclusione della sua carriera agonistica.

L'eredità lasciata dal "Faraone" in giallorosso resta comunque significativa. In dieci stagioni ha collezionato 348 presenze e realizzato 66 reti, diventando uno dei volti più riconoscibili e apprezzati dai tifosi romanisti. Emblematica l'ultima apparizione con la maglia della Roma: il gol segnato nei minuti di recupero contro il Verona, la corsa sotto il settore ospiti, le lacrime e l'abbraccio dei compagni e dei sostenitori giallorossi.

Ora per El Shaarawy potrebbero quindi aprirsi le porte del calcio saudita. Un'altra sfida internazionale, dopo la parentesi in Cina, che lo porterà a diventare, nel caso l'accordo venisse confermato. uno dei giocatori italiani più pagati all'estero.