19 agosto 2025

Calcio. Nuovo test per il Vado, alle 17:30 i rossoblu saranno ospiti dell'Arenzano

Pomeriggio in campo per Vado e Arenzano.

La squadra di mister Roselli punta a proseguire la propria serie positiva all'interno della pre-season rossoblu, andando ad affrontare alle 17:30 la squadra di mister Cocco al "Nazario Gambino".

Arras e compagni avranno di fronte un impegno non di poco conto, soprattutto per quanto emerso nel test tra i crociati e il Celle Varazze, con la vittoria degli arenzanesi per due reti a una.

L'obiettivo primario per il Vado resta ovviamente oliare ulteriormente i meccanismi di gioco e avvicinarsi al primo impegno ufficiale, in Coppa contro la Sanremese il prossimo 31 agosto, nelle migliori condizioni possibili.

