Genova si prepara al “Red Bull Cerro Abajo 2025”: tutte le modifiche alla viabilità per gli spettatori ponentini

Genova si appresta ad accogliere la spettacolare gara di downhill urbano “Red Bull – Genova Cerro Abajo 2025”, in programma nel fine settimana del 23 e 24 agosto. L’evento, che interesserà il territorio del Municipio I Centro Est, comporterà significative modifiche alla circolazione stradale, necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.



I test preliminari

Venerdì 22 agosto 2025, dalle ore 10 alle 13.30, sono previsti i test tecnici delle strutture di gara. In questa fascia oraria sarà vietato il transito veicolare in:

Salita Superiore San Simone (da Largo Caproni a via Domenico Chiodo)

Via Domenico Chiodo (da Salita Superiore San Simone a Salita Emanuele Cavallo).



Le chiusure di sabato 23 agosto

Dalle 8 alle 19, stop al traffico in:

Piazza Goffredo Villa

Corso Carbonara, nel tratto tra piazza Villa e il civico 18 nero.



Le chiusure estese di sabato e domenica

Nelle giornate di sabato 23 (8–19) e domenica 24 (8–21) agosto, scatteranno divieti di transito sia veicolare che pedonale in numerose strade del percorso gara, tra cui Largo Caproni, Mura delle Chiappe, Salita Superiore San Simone, Via Domenico Chiodo, Piazza Villa, Corso Carbonara, Largo Zecca e altre vie limitrofe.

In parallelo, sarà istituita la sospensione delle ordinanze su via Balbi e via Interiano, per consentire – in caso di necessità – il transito ai mezzi della Polizia Locale.

Alcune vie, come Via Piaggio, Via Vallechiara, Via Cairoli e Galleria Garibaldi, saranno percorribili solo dai residenti e dai titolari di proprietà laterali.



Aperture al transito pedonale

Il passaggio dei pedoni sarà consentito in fasce orarie prestabilite e sotto il controllo della Polizia Locale:

Sabato 23 agosto: 8–12.30 e 16.30–19

Domenica 24 agosto: 8–10, 14–15, 18.30–21.



Divieti di sosta e senso unico alternato

Dalle 01 di sabato 23 alle 21 di domenica 24 agosto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo l’intero percorso di gara. Contestualmente verrà istituito un senso unico alternato in piazza Villa (civv. 27–29) e in via Targa (tratto via Polleri–civ. 19).

Previsto inoltre lo spostamento temporaneo di due stalli di sosta per disabili (contrassegni 5022 e 18137) attualmente presenti in corso Carbonara.



Misure straordinarie

La Polizia Locale, in collaborazione con gli organizzatori e l’Ufficio Eventi del Comune, potrà istituire ulteriori divieti temporanei di sosta o modifiche alla viabilità in base alle esigenze dell’allestimento e dell’evento.