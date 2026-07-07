Calciomercato | Il Millesimo riporta in Italia Mattia Cinquini

Terzo volto nuovo nella campagna estiva di mercato per il Millesimo. La società giallorossa ha infatti definito l’ingaggio di Mattia Cinquini, difensore classe 1990-

Si tratta di un calciatore dal profilo internazionale, capace di accumulare nel corso della sua carriera un bagaglio di esperienza di altissimo livello, con quasi quattrocento apparizioni nei campionati professionistici esteri.

Formatosi in due delle più prestigiose scuole calcistiche italiane, quelle di Juventus e Roma, Cinquini ha poi sviluppato gran parte del proprio percorso lontano dai confini nazionali. Le prime esperienze sono arrivate in Svizzera, dove ha indossato le casacche di Biasca e Lugano, prima di trasferirsi a Cipro.

Nell’isola mediterranea ha disputato diverse stagioni nella massima categoria, prima con l’Enosis Neon Paralimni e successivamente con il Nea Salamis Famagusta, squadra con la quale è stato protagonista per tre campionati consecutivi.

Conclusa l’esperienza cipriota, il difensore è rientrato in Svizzera, vivendo poi anche una parentesi nel massimo campionato maltese. Le ultime annate della sua carriera lo hanno visto nuovamente impegnato nel calcio svizzero.

Il commento della società: “Diamo il benvenuto a Mattia. Siamo sicuri che la sua esperienza maturata sui campi internazionali sarà un valore aggiunto per il nostro gruppo. Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura in giallorosso.”