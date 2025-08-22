Calcio, Eccellenza e Promozione. Società e capitani convocati per il summit con i vertici arbitrali, appuntamento sabato 30 agosto a Genova

Il Comitato Regionale Liguria della L.N.D. ha ufficializzato un importante appuntamento di confronto tra il mondo delle società e quello arbitrale.

L’incontro, fissato per sabato 30 agosto 2025 alle ore 10:00 presso l’Hotel “Tower Genova Airport” (Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, Genova – zona Aeroporto), vedrà la partecipazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Liguria, Marco Ivaldi, e sarà coordinato dal Presidente del Comitato Regionale Liguria L.N.D., Giulio Ivaldi.

L’iniziativa, rivolta alle società partecipanti ai campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione, ha come obiettivo quello di favorire un dialogo costruttivo tra le componenti e per illustrare le nuove normative regolamentari in vigore nella stagione sportiva 2025/2026.

Il Comitato invita caldamente alla partecipazione Presidenti, Allenatori e Capitani delle società interessate, sottolineando l’importanza del confronto diretto su tematiche decisive per il corretto svolgimento delle competizioni.