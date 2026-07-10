Chiusa con il saluto, dopo due stagioni, alla Primavera della primavera del Genoa, culmine di un percorso nelle trafile giovanili del club rossoblù, si aprirà a breve una nuova parentesi nella carriera in panchina di Jacopo Sbravati.
Per il tecnico spotornese, salutato il Grifone dopo un'esperienza pluriennale, si aprono infatti le porte della Serie A: lunedì prossimo, 13 luglio, comincerà infatti ufficialmente - e operativamente - l'esperienza con la divisa della Roma all'interno dello staff tecnico di mister Gian Piero Gasperini.
Un'esperienza da collaboratore tecnico dove Sbravati potrà accrescere il proprio bagaglio di esperienza andando al seguito di uno dei tecnici più influenti del panorama italiano, accrescendo una colonia di ex rossoblù al seguito del mister di Grugliasco, che può contare anche sul vice Gritti e al quale si aggiungerà lo storico preparatore Pilati
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Calcio | 10 luglio 2026, 17:01
Calcio | Si aprono le porte della Serie A per Jacopo Sbravati: il tecnico alla Roma nello staff di Gasperini
Chiusa l'esperienza con la Primavera del Genoa, l'allenatore spotornese entra come collaboratore tecnico nella squadra di mister giallorossa
Chiusa con il saluto, dopo due stagioni, alla Primavera della primavera del Genoa, culmine di un percorso nelle trafile giovanili del club rossoblù, si aprirà a breve una nuova parentesi nella carriera in panchina di Jacopo Sbravati.