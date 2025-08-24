 / Calcio

Calcio | 24 agosto 2025, 19:01

Calcio, Celle Varazze. Pisano commenta la vittoria di coppa sull'Imperia: "Squadra sulle gambe, ma partite così aiutano a crescere" (VIDEO)

I biancoblu si sono qualificati al primo turno superando i nerazzurri ai rigori, domenica prossima la sfida al Sestri Levante

Ha dovuto faticare le fatidiche sette camicie il Celle Varazze per eliminare l'Imperia ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

I nerazzurri visti al "Riboli" sono apparsi sicuramente più brillanti dei biancoblu, ma era un fattore che mister Pisano aveva messo in conto al netto degli errori commessi dalle civette.

Il Celle Varazze ha infatti incassato la rete del pareggio nonostante la superiorità numerica maturata al termine del primo tempo per l'espulsione di Freccero, un aspetto su cui riflettere e crescere secondo il tecnico andorese.

Lorenzo Tortarolo

