Calcio. Coppa Italia di Serie D. L'Imperia rende la vita dura al Celle Varazze, biancoblu avanti ai calci di rigore

IMPERIA - CELLE VARAZZE 1-1 (77' Delmastro - 43' Donaggio rig.) 5-6 d.c.r.



5 C) RIGHETTI GOL! IL CELLE VARAZZE PASSA IL TURNO E AFFRONTERA' IL SESTRI LEVANTE!

5 I) Mitu para il rigore di Bresciani!

4 C) Padovan gol

4 I) Delmastro gol

3 C) Szerdi gol

3 I) Anzalone gol

2 C) Gnecchi gol

2 I) Piccinin gol

1 C) Capra gol

1 I) Casagrande gol

RIGORI



49' FINISCE QUA! SI VA AI CALCI DI RIGORE!

48' una delle ultime occasioni capita sulla testa di Padovan, difetta della giusta mira la battuta del difensore

46' opportunità Imperia, conclusione timida di Dimitri bloccata da Mitu

44' Busicchia si sgancia a sinistra, cross ottimo per Righetti, impatto con la sfera non perfetto a pochi passi da Rossi

43' Idaro carica il sinistro, conclusione di alleggerimento alta, riparte il Celle Varazze

40' un quarto d'ora alla fine, in caso di parità al 90 ci saranno subito i rigori

38' Capra per Akkari, Rossi ci mette la manona

36' da registrare un cambio per parte: Loporcaro per Khelifi nell'Imperia e Akkari per Donaggio nel Celle Varazze

32' DELMASTRO! IL PAREGGIO DELL'IMPERIA, INSERIMENTO DALLA ZONA DESTRA DELL'AREA BATTUTA SUL SECONDO PALO E SFERA IN RETE

28' cambio Imperia, Piccinin per Lorenzo Insolito

26' gran numero di Capra in mezzo a quattro giocatori dell'Imperia, la classe non conosce i segni del tempo

23' cambio Imperia, Delmastro rileva Costantini, risponde Pisano con Gnecchi per Bortoletti

22' ammonito Idaro

22' Riolfo ha ridisegnato l'Imperia con il 4-3-1-1, Anzalone scala terzino destro, Lorenzo Insolito mezz'ala con Casagrande trequarti alle spalle di Khelifi

21' il Celle Varazze riesce finalmente a distendersi, Righetti chiama Rossi alla parata bassa

19' ammonito Capra

18' Imperia ancora vicino al pareggio con Casagrande, conclusione al volo imprecisa da posizione favorevole

16' rischiano tantissimo i biancoblu, recupera palla Insolito, imbucata per Idaro, la cui conclusione a botta sicura viene contrata in extremis da Vitiello, arrivano i complimenti del centrocampista nerazzurro all'avversario

15' cambio Celle Varazze, crampi per De Benedetti, entra Padovan

13' Anzalone ha spazio per ripartire, destro troppo chiuso rispetto allo specchio della porta di Mitu

7' palla illuminante di Righetti per Bortoletti, la palla dopo il rimpallo danza sulla linea di porta, ma il direttore di gara rileva una carica sul portiere nerazzurro

4' ancora proteste per l'Imperia sulla girata in area di Guida, Tassano irremovibile

1' inizia la ripresa, subito un cambio per l'Imperia, Casagrande rileva Conti

SECONDO TEMPO



46' squadre negli spogliatoi, conduce la squadra di Pisano

43' CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! RIGORE TRASFORMATO DA DONAGGIO! BATTUTO ROSSI!

40' Rigore per il Celle Varazze! Capra serve Donaggio falciato da Freccero, il difensore nerazzurro viene anche espulso!

35' calcio d'angolo Imperia, Donaggio ha la palla del vantaggio, ma l'impatto tra la sfera e la testa del numero 10 è poco felice

31' ripartenza Celle Varazze innescata da Capra, Righetti lavora la palla a sinistra cercando Vitiello sulla corsia opposta, la battuta di prima intenzione c'è, non la mira

30' tiro cross di Costantini, Mitu ci mette la mano.

27' conclusione di Khelifi, l'Imperia reclama un tocco di mano in area del Celle Varazze, Tassano lascia correre

25' Bresciani spinge ancora a sinistra, cross che Conti lavora al meglio fino alla conclusione, Mitu blocca

22' cooling break, poco da segnalare negli ultimi minuti

15' conclusione dalla distanza per i nerazzurri, Mitu respinge centralmente, la difesa ospite spazza

14' sul fronte tattico nessuna sorpresa. Riolfo si affida come da tradizione al rombo in mediana, con Costantini in regia e Lorenzo Insolito dietro le punte, confermato il 4-2-3-1 delle civette

9' punizione di Capra, conclusione violenta ibrida tra un tiro e un cross

8' Traversa del Celle Varazze! Angolo di Capra, Scarfò sceglie bene il tempo di testa ma incoccia sulla trasversale!

5' Imperia senza timori, tiro cross di Bresciani alzato in corner da Mitu

4' in pochi istanti un'opportunità per parte. Scarfò cerca in area Donaggio, pallone lungo per pochi centrimetri. Dall'altra parte Conti si mangia la conclusione da posizione favorevole.

1' si parte!

PRIMO TEMPO



IMPERIA: Rossi, Freccero, Bresciani, Labonia, Guida, Idaro, L. Insolito, Anzalone, Conti, Costantini, Khelifi.

A disposizione: Anfosso, Dimitri, Delmastro, Piccinin, Casagrande, Loporcaro, Agostino.

Allenatore: Riolfo



CELLE VARAZZE: Mitu, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Donaggio, Righetti, Vitiello, Szerdi, Scarfò, Bortoletti.

A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Akkari, Gnecchi. G. Insolito, Padovan, Ciancio, Demartini, Siracusa.

Allenatore: Pisano



Arbitro: Tassano di Chiavari

Assistenti: Vicari di Lucca e Nannipieri di Livorno