Bowling paralimpico | La Liguria risponde presente ai Campionati Europei

Dal 29 giugno al 12 luglio San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, ha ospitato la 13ª edizione dei Campionati Europei di Bowling per Sordi, la principale manifestazione continentale dedicata alla disciplina, che si svolge ogni quattro anni. Quasi cento atlete e atleti provenienti da 18 Paesi si sono sfidati in due settimane di gare individuali e a squadre, sia in campo maschile che femminile. L'evento è stato organizzato dalla Federazione Sport Sordi Italia su mandato dell'EDSO (European Deaf Sport Organization) con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico.



In questo contesto di altissimo livello, la Liguria ha fatto sentire la propria voce con forza. Inna Sharkevych e Domenico Giacubbo, entrambi genovesi, hanno conquistato complessivamente quattro medaglie, portando a casa un bottino di grande prestigio internazionale. Sharkevych ha dominato nella specialità del Tris, vincendo la medaglia d'oro, e ha contribuito al secondo posto della squadra femminile, che si è aggiudicata l'argento nella gara a Team. Giacubbo ha invece brillato nel Doppio, chiudendo con l'argento, e ha completato il suo Europeo con il bronzo nel Tris. Un risultato che si inserisce in una prova complessivamente positiva per la Nazionale italiana, che ha chiuso la competizione con 7 medaglie in diverse discipline.