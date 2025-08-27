L’Imperia calcio si rilancia, ufficiale l'arrivo di Dario Biato al dipartimento marketing e sviluppo

L’Imperia Calcio cambia passo e punta su un nuovo profilo per rilanciarsi dentro e fuori dal campo. Si tratta di Dario Biato, manager attivo nel settore immobiliare a Savona, già presente con iniziative anche nel capoluogo imperiese, dove ha intenzione di sbarcare in grande stile. Il suo ingresso segna l’avvio di un progetto strutturato per rafforzare il marketing, la visibilità e la struttura societaria del club.

"Si tratta di un vero e proprio Dipartimento autonomo all’interno della società, ma non indipendente – spiega Biato – che curerà la comunicazione e la promozione del marchio Imperia, sia per la prima squadra che per il settore Juniores".

Il piano prevede anche un contributo diretto come sponsor e una prelazione sulle quote societarie, segnale concreto dell’impegno a lungo termine. "L’obiettivo – aggiunge Biato – è quello di coinvolgere la città, le imprese locali e anche i semplici tifosi in un progetto di rilancio ambizioso, che punti a riportare entusiasmo e partecipazione intorno alla squadra".

Tutti i dettagli verranno svelati domani, alle ore 12, nel corso di una conferenza stampa dedicata, che ufficializzerà l’avvio di questa nuova fase per la società neroazzurra.