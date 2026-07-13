Calciomercato | Arriva Armand Mata tra i pali del Quiliano & Valleggia

Il Quiliano & Valleggia inserisce un nuovo tassello nel proprio organico in vista della prossima stagione, rinforzando il reparto dei portieri con il ritorno di Armand Mata.
L'estremo difensore, classe 2006, vestirà nuovamente la maglia biancorossoviola dopo l'esperienza maturata nell'ultimo campionato con il Legino. Per Mata si tratta quindi di un ritorno in una realtà che conosce già e dove avrà l'opportunità di proseguire il proprio sviluppo tecnico.
Con questo innesto il Quiliano & Valleggia aggiunge una nuova soluzione tra i pali, riportando in rosa un giovane portiere che aveva già fatto parte della società prima del trasferimento al Ruffinengo.