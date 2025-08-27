Allerta meteo. La piscina Zanelli a Savona giovedì 28 agosto sarà chiusa fino alle 15

Domani, giovedì 28 agosto 2025, la piscina comunale “Zanelli” in Corso Colombo a Savona rimarrà chiusa fino alle 15,00, salvo ulteriori proroghe, e la piscina comunale di Luceto ad Albisola Superiore resterà chiusa tutto il giorno a causa dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile dalla mezzanotte alle 14,59 di giovedì 28 agosto.
"Pertanto, tutte le attività per il pubblico e tutti gli allenamenti sono annullati. La piscina “Zanelli” di Savona riaprirà, quindi, alle ore 15,00 di giovedì 28 agosto, salvo ulteriori proroghe dell’allerta meteo arancione, mentre la piscina di Luceto ad Albisola Superiore riaprirà venerdì 29 agosto con i consueti orari" spiegano dalla Rari Nantes Savona.