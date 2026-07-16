Calcio | Celle Varazze. Iscrizione ok, dalla Primavera del Venezia arriva Francesco Recagno

Dopo aver completato tutte le procedure richieste, il Celle Varazze ha ricevuto ufficialmente il via libera per l'iscrizione al campionato di Serie D 2026/27. Un passaggio formale ma fondamentale, che consente al club biancoblù di programmare la nuova stagione e di concentrarsi ora sugli aspetti tecnici in vista dell'inizio della preparazione.

A tal proposito è arrivata una nuova notizia di mercato. Contestualmente alla conferma dell'iscrizione, la società ha infatti annunciato anche un nuovo innesto per il reparto offensivo. Si tratta di Francesco Recagno, attaccante classe 2007 proveniente dalla Primavera del Venezia.

Recagno è cresciuto calcisticamente tra il Varazze e il Vado, prima di proseguire il proprio percorso nei settori giovanili di Sampdoria, Roma e infine con i lagunari. Un profilo giovane che ha maturato esperienza in importanti vivai professionistici e che approda al Celle Varazze per affrontare la prima esperienza in Prima Squadra.